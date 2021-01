O Sp. Braga anunciou que Diogo Casimiro, jogador da equipa B, interrompe a carreira por tempo indeterminado.

«O jogador de 22 anos encontra-se com um problema oncológico, depois de lhe ter sido diagnosticado um linfoma», diz a nota do clube, que «manifesta, desde já, total solidariedade com o Diogo Casimiro, prometendo não medir esforços nesta batalha que é de todos.»



Diogo Casimiro nasceu em Oliveira de Azeméis e jogou no FC Porto de 2008 a 2017, foi campeão nacional de juniores e internacional pela Seleção Nacional de sub19. Ocupa, preferencialmente, a posição de lateral direito, embora também possa jogar à esquerda.



Depois de sair do FC Porto, Diogo Casimiro fez a época 2017/18 no Freamunde e acabou por ser contratado em 2018 pelo Sp. Braga. Fez oito jogos pela equipa de sub23 dos Guerreiros do Minho e 31 pela equipa B, oito dos quais na presente época.



A última aparição aconteceu a 6 de dezembro, no 3-0 ao Mirandela. Diogo completou os 90 minutos, como lhe era habitual.