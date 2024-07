Jorge Costa, diretor para o futebol do FC Porto, falou sobre Diogo Costa e Francisco Conceição, jogadores do FC Porto que se evidenciaram no Euro 2024. O dirigente não garantiu que os dois continuassem no clube. Mas antes, avaliou o Europeu da Seleção portuguesa.

«Há a parte do clube e a parte pessoal, como português e ex-internacional. Tivemos uma boa prestação, não foi belíssima mas fomos dignos. No que diz respeito aos jogadores do FC Porto, são patamares diferentes. Mas estou satisfeito com tudo aquilo que foi feito», começou por dizer.

«Garantir a permanência? Não posso garantir nada. São ativos do clube, de quem nós aprecíamos muito. E gostaríamos de contar com eles», concluiu o antigo futebolista. Jorge Costa terminou recentemente a ligação com o AVS SAD, que subiu à I Liga.