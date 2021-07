Diogo Dalot visitou esta quarta-feira a CAID – Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente, em Santo Tirso, levando um sorriso aos 124 utentes da instituição.



«Fazem um trabalho fantástico, acho que toda a gente devia ter a oportunidade de visitar esta instituição», disse Diogo Dalot.



O internacional português está a gozar um período de férias depois de ter participado no Campeonato da Europa de sub-21 e posteriormente no Euro 2020, devido a uma chamada de última hora para ocupar a vaga de João Cancelo.

Vinculado ao Manchester United, Diogo Dalot deve apresentar-se no clube inglês após uma temporada de empréstimo ao AC Milan (33 jogos/2 golos), embora o emblema transalpino esteja interessado na sua continuidade.