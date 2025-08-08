O Manchester United apresentou esta sexta-feira a reestruturação do edifício principal da equipa masculina, em Carrington, centro de treino do clube inglês. Diogo Dalot, recentemente promovido a um dos líderes do balneário, abordou a responsabilidade que as novas condições traz.

«Estas instalações trazem uma mensagem. Tu chegas e consegues ver a história do clube e consegues ter acesso às melhores coisas do mundo. Passa-te a mensagem de que estás a jogar no maior clube do mundo. Isso tem de te trazer ainda mais responsabilidade porque as expectativas tornam-se maiores», começou por referir o internacional português em entrevista à Sky Sports.

Satisfeito com as novas instalações, Dalot garantiu que o importante continua a ser aquilo que a equipa será capaz de fazer dentro de campo. «Nós vamos ser o que fizermos no campo, porque isso é que diz se és um clube vitorioso ou não», rematou.

Ruben Amorim desenvolveu uma inovação no balneário, que agora conta com um grupo de seis capitães: Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Harry Maguire, Tom Heaton, Lisandro Martinez e Noussair Mazraoui.

O defesa de 26 anos confessou que se trata de uma dinâmica que o clube e Amorim acreditam que fará bem ao grupo, algo que o jogador assume com responsabilidade.

«Podemos ter seis jogadores com diferentes personalidades mas com o mesmo objetivo, que é tentar fazer a equipa melhor. Dá-nos mais responsabilidades, temos de ser os primeiros a dar o exemplo. É a melhor maneira de liderar um clube como este», atirou.

O português, que vai para sétima época nos «red devils», confessou que esta inovação permite tirar dos ombros do staff problemas que podem ser resolvidos pelo próprio balneário.

«Por vezes puxamos essa responsabilidade para os treinadores ou diretores, mas conseguimos fazê-lo por nós mesmos como equipa e é essa dinâmica que queremos criar», concluiu.