Bruno Fernandes e Diogo Dalot cumprem as recomendações de distanciamento social, numa fase de surto de coronavírus, e não resistiram a um pequeno duelo enquanto o futebol inglês está parado. O lateral do Manchester United partilhou o vídeo e reclamou a vitória no desafio.



Dalot marcou e dançou para celebrar, Bruno Fernandes, jogador do mês na Premier League, respondeu com um festejo à Cristiano Ronaldo. O triunfo, porém, sorriu ao mais novo e o médio acabou o desafio a ir buscar a bola ao cimo de uma árvore, soltando alguns palavrões pelo caminho.



Ora veja: