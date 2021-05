O AC Milan venceu fora de portas a Atalanta (0-2), na última jornada da Serie A, terminando a prova na segunda posição e confirmando o apuramento para a Liga dos Campeões 2021/22.



No balneário, após o encontro, os jogadores decidiram festejar de forma curiosa a presença na próxima edição da prova milionária. Diogo Dalot filmou o alinhamento da equipa como se fosse o início de um duelo da Liga dos Campeões, com o hino da competição como banda sonora.



Rafael Leão é um dos jogadores em destaque no vídeo partilhado pelo compatriota nas redes sociais.



Ora veja: