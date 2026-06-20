Diogo Dalot reagiu com positivismo ao empate na primeira jornada, com o Congo, garantiu que Portugal tem uma grande equipa e que o bonito do futebol é que há sempre nova oportunidade para melhorar.

Portugal tem grandes jogadores, também tem uma grande equipa?

«Eu acho que já demos provas suficientes de que somos uma grande equipa. Sei onde é que quer chegar com a pergunta, se o facto de termos grandes jogadores afeta o facto de podermos ser uma grande equipa ou não, mas respondendo diretamente: acho que sim, temos uma grande equipa e já demonstrámos.»

Como melhorar com tão pouco tempo entre jogos?

«Concordo que o tempo é curto, não temos muito tempo para treinar entre jogos, mas da análise que fizemos, há alguns aspectos que foram bastante óbvios para nós. Se tivéssemos de jogar o mesmo jogo no dia a seguir, conseguiríamos retificar esses dois ou três detalhes que às vezes é difícil aperceber no momento. Quem vê de fora é mais fácil, porque vê o jogo de cima. Nós estando dentro do campo é mais difícil. Mas o bom do futebol é que há sempre oportunidade para poder melhorar. Acredito muito que mesmo sem grande tempo para treinar nós consigamos retificar algumas coisas.»

Nem sempre o mais forte ganha

«Seria ingénuo achar que a parte teórica é que vai ganhar jogos. É uma competição com muita exigência, para as seleções chegarem aqui têm de ter mérito e tivemos essa experiência viva: mesmo jogando com uma seleção que teoricamente não seria tão forte, acabou por criar dificuldades e dinâmicas fortes. Temos estar constantemente à procura de soluções e às vezes podemos não encontrá-las. O que também torna bonito uma competição destas, é que tu estás a assistir ao jogo e não sabes bem o que é que vai acontecer, não sabes se a equipa teoricamente mais fraca pode até ganhar o jogo. Isso é o bonito do futebol e quanto mais acontecer, mais o adepto do futebol vai gostar. Mas quando é contra mim, prefiro que as equipas não façam grandes jogos.»