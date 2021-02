O Benfica foi eliminado pelo Arsenal nos dezasseis-avos da Liga Europa, ao perder por 3-2 o jogo da segunda mão, disputado na Grécia.

Depois do empate a um golo na primeira mão, em Roma, a equipa inglesa colocou-se em vantagem ao minuto 21 do jogo de Atenas, com um golo de Aubameyang.

O Benfica empatou ainda antes do intervalo, com um grande golo de livre direto de Diogo Gonçalves (43m), e adiantou-se no marcador com um tento de Rafa, a aproveitar um mau atraso de Ceballos (61m).

O Arsenal precisava de dois golos para conseguir o apuramento, e conseguiu-os: Tierney fez o empate ao minuto 67, com um remate cruzado de pé esquerdo, e o «bis» de Aubameyang, ao minuto 87, ditou o apuramento inglês.

O Benfica está fora das provas europeias.