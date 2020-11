A MF TOTAL, revista digital do nosso jornal, chega ao número 954 e tem, como habitualmente, conteúdos exclusivos. Na edição desta sexta-feira, o destaque vai para a entrevista a João Almeida, o homem que durante três semanas colocou o público português a subir as montanhas do Giro.



O ciclista de 22 anos juntou-se a nós no Castelo de São Jorge e deu-se a conhecer um pouco mais. Uma conversa obrigatória com aquele que é, de forma unânime, um dos nomes grandes do desporto português em 2020.



Outro nome que tem estado em plano de destaque é o de Diogo Jota. O avançado portuense chegou ao Liverpool e impôs-se com uma naturalidade impressionante nas opções de Jurgen Klopp. Com a ajuda do pai, Joaquim Silva, e do treinador que o projetou no Gondomar, fomos saber mais sobre o seu percurso de vida.



Oportunidade também para recordar as rubricas e as melhores reportagens publicadas ao longo da semana, além das Galerias de Imagens, da Opinião e dos melhores Vídeos.



