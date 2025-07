A Brigada de Trânsito do Comando de Zamora da Guarda Civil aponta que as causas mais prováveis para o acidente que vitimou os irmãos e futebolistas Diogo Jota e André Silva foram um problema numa roda e excesso de velocidade. A informação foi adiantada esta terça-feira, pelo jornal espanhol El Mundo, com base nas conclusões das autoridades.

A peritagem do acidente que aconteceu pelas 00h40 locais de quinta-feira (23h40 de quarta-feira em Lisboa) ao quilómetro 63.300 da A-52, que liga Pontevedra a Benavente, está ainda a ser concluída, incidindo sobre as marcas deixadas por um dos pneus do Lamborghini que se despistou.

De acordo com o El Mundo, foram analisadas todas as provas possíveis deixadas no local, sendo que o incêndio complicou a investigação.

Segundo a agência France Presse (AFP), a mesma fonte refere que «Diogo Jota conduzia, provavelmente, o carro, no momento do acidente».

