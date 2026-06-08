Andy Robertson recebeu uma carta verdadeiramente emocionante da mulher de Diogo Jota, sobre o «sonho» que ambos tinham de participar num Campeonato do Mundo.

Em entrevista à FIFA, o internacional escocês teve a oportunidade de abrir e ler essa mesma carta, em que Rute Cardoso recorda as conversas de Diogo Jota e pede para que Robertson leve o antigo colega de equipa no pensamento, sempre que pisar o relvado.

«O Diogo falava frequentemente em ti, da amizade que construíram, das conversas sobre futebol e sobre sonhos. O Mundial era um desses sonhos, um sonho que ambos alimentaram com a mesma paixão. Quando ouvi as tuas palavras e soube o que sentiste no dia em que a Escócia se qualificou para o Mundial, percebi que o Diogo nunca saiu verdadeiramente do campo», escreveu.

«Quando pisarem o relvado, sei que não serão só vocês a entrar. O Diogo estará convosco nos vossos pensamentos, nos vossos passos, no vosso coração. Obrigada por não o teres esquecido. Obrigada por levá-lo contigo», acrescentou.

Robertson mostrou-se agradecido pelo gesto e garantiu que a carta vai ficar consigo durante «muito tempo», como forma de se certificar de que o nome de Diogo Jota «nunca será esquecido».

Recorde-se que ambos partilharam balneário no Liverpool durante cinco temporadas (2020/21 até 2024/25).

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