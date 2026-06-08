Mulher de Diogo Jota escreve carta a Robertson: «Mundial era um sonho vosso...»
Rute Cardoso recorda as conversas que tinham sobre participarem juntos no Campeonato do Mundo e pede para que o escocês viva o sonho pelos dois
Rute Cardoso recorda as conversas que tinham sobre participarem juntos no Campeonato do Mundo e pede para que o escocês viva o sonho pelos dois
Andy Robertson recebeu uma carta verdadeiramente emocionante da mulher de Diogo Jota, sobre o «sonho» que ambos tinham de participar num Campeonato do Mundo.
Em entrevista à FIFA, o internacional escocês teve a oportunidade de abrir e ler essa mesma carta, em que Rute Cardoso recorda as conversas de Diogo Jota e pede para que Robertson leve o antigo colega de equipa no pensamento, sempre que pisar o relvado.
«O Diogo falava frequentemente em ti, da amizade que construíram, das conversas sobre futebol e sobre sonhos. O Mundial era um desses sonhos, um sonho que ambos alimentaram com a mesma paixão. Quando ouvi as tuas palavras e soube o que sentiste no dia em que a Escócia se qualificou para o Mundial, percebi que o Diogo nunca saiu verdadeiramente do campo», escreveu.
«Quando pisarem o relvado, sei que não serão só vocês a entrar. O Diogo estará convosco nos vossos pensamentos, nos vossos passos, no vosso coração. Obrigada por não o teres esquecido. Obrigada por levá-lo contigo», acrescentou.
Robertson mostrou-se agradecido pelo gesto e garantiu que a carta vai ficar consigo durante «muito tempo», como forma de se certificar de que o nome de Diogo Jota «nunca será esquecido».
Recorde-se que ambos partilharam balneário no Liverpool durante cinco temporadas (2020/21 até 2024/25).
Assista aqui ao momento: