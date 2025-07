Chama-se José Azevedo e diz que foi o camionista que filmou o carro de Diogo Jota em chamas: mostra até a placa com o nome dele e uma racha no vidro da frente que se veem no vídeo difundido nas redes sociais.

Ora José Azevedo publicou um novo vídeo nas redes sociais, de cerca de quatro minutos, diz ele que para esclarecer algumas mentiras que têm sido referidos.

A primeira é que ele não prestou ajuda a Diogo Jota e ao irmão André Silva, que faleceram neste acidente.

«O camionista não precisa de likes para nada. O camionista filmou, depois parou, pegou no extintor e tentou ajudar. Mas devido ao impacto do acidente, esqueçam. Não dava para fazer rigorosamente nada», garante.

José Azevedo refere, de resto, que há uma segunda mentira.

«Estou de consciência tranquila. Sei o que vi: eles passarm por mim super tranquilos, sem excesso de velocidade. Nem sabia que estava no acidente. Quando cheguei ao destino partilhei o vídeo com a minha esposa e na manhã seguinte é que soube que eram os irmãos que estavam dentro do carro», refere.

«Têm a minha palavra de que eles não iam em excesso de velocidade. Iam super tranquilos. Eu faço esta estrada todos os dias, de segunda a sãbado, sei a estrada que é e não vale nada. É uma estrada escura e eu consegui ver a marca do carro e consegui ver a cor do carro. Mais à frente, infelizmente, foi o desfecho que se sabe. Filmei, parei, tentei ajudar, mas nada se podia fazer. Tenho a consciência tranquila. Sei o que passei nessa noite.»

Recorde-se que esta versão contraria o relatório preliminar da Guardia Civil espanhola, que aponta para «um possível excesso de velocidade» e problemas numa das rodas como fatores que contribuíram para o acidente.