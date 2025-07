André Villas-Boas, presidente do FC Porto, marcou presença no velório de Diogo Jota e André Silva, esta sexta-feira. Aos jornalistas, o líder máximo dos dragões revelou que, antes da tragédia, abordou Jorge Mendes para avançar com um possível regresso de Jota ao FC Porto.

«Estávamos a trabalhar com o seu agente, Jorge Mendes, no regresso de Diogo Jota ao FC Porto a partir de 2026/27. Tínhamos abordado essa possibilidade. Fiz questão de transmitir essa mensagem ao Diogo Jota no seu casamento, através de Jorge Mendes. Era um sonho para todos os portistas», partilhou.

De recordar que Diogo Jota representou o FC Porto em 2016/17, tendo apontado um total de nove golos e quatro assistências em 38 jogos. O jogador faleceu na madrugada desta quinta-feira, juntamente com o irmão André Silva, vítimas de um acidente de viação.