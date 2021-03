O Liverpool vai de mal a pior. Neste domingo, o campeão inglês perdeu o sexto jogo consecutivo em casa, frente ao modesto Fulham (0-1), em encontro referente à 27.ª jornada da Premier League.



Diogo Jota foi titular no ataque dos «reds», depois de recuperar de lesão, e até ficou perto do golo quando os visitantes já estavam em vantagem no marcador.

Mario Lemina marcou o único golo do encontro, em cima do intervalo, dando a vitória à equipa de Ivan Cavaleiro, que ocupa a 18.ª posição. O extremo português jogou de início e saiu ao minuto 85.



O Liverpool perdeu nove dos 15 jogos realizados em 2021, está no 7.º lugar mas pode perder a posição para o Tottenham de José Mourinho.



No outro jogo, o West Bromwich de Matheus Pereira empatou em casa com o Newcastle (0-0).