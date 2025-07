Roberto Martínez partilhou uma mensagem de despedida a Diogo Jota e André Silva, que perderam a vida esta quinta-feira num acidente de viação, e mostrou-se solidário com a família e amigos dos dois irmãos.

O selecionador nacional fala numa tragédia que deixa todos «desolados» e garante que Portugal «vai sentir falta de um dos seus heróis». Recorde-se que Diogo Jota conquistou recentemente a segunda Liga das Nações na história do país, após derrotar a Espanha.

«Fomos todos atingidos por esta tragédia e estamos desolados. Os nossos pensamentos vão para a esposa Rute, os três filhos e a restante família e amigos do Diogo Jota e do André Silva. Sentimos a dor da família com esta tragédia e faz-nos questionar a vida, em geral. Portugal vai sentir a falta de um dos seus heróis», afirmou.