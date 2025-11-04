Falecido a 3 de julho de 2025, vítima de um acidente de viação, o português Diogo Jota foi considerado o Melhor Jogador do Ano pelo jornal Tuttosport.

O prémio foi atribuído pelo conselho de lendas, que sublinha a «abordagem ao jogo, dedicação e empenho que demonstrava em cada partida».

Na mesma cerimónia, Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, recebeu o prémio Golden Boy da temporada 2024/25.