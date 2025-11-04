Diogo Jota
Há 1h e 0min
Diogo Jota galardoado com o prémio de Melhor Jogador do Ano
Falecido português foi relembrado na cerimónia do Golden Boy
TB
Falecido a 3 de julho de 2025, vítima de um acidente de viação, o português Diogo Jota foi considerado o Melhor Jogador do Ano pelo jornal Tuttosport.
O prémio foi atribuído pelo conselho de lendas, que sublinha a «abordagem ao jogo, dedicação e empenho que demonstrava em cada partida».
Na mesma cerimónia, Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, recebeu o prémio Golden Boy da temporada 2024/25.
