Jürgen Klopp revelou esta sexta-feira que Diogo Jota, a recuperar de uma lesão no joelho contraída há dois meses, deverá voltar dentro de duas a três semanas.

«Jota já treina no relvado, em sessões individuais, não com a mesma intensidade, como imaginam depois da paragem longa», disse o técnico em conferência de imprensa.

«Na recuperação é preciso fazer treino com intensidade antes de voltar a trabalhar com a equipa», acrescentou Klopp.

«Vai demorar ainda duas ou três semanas [para voltar]. Se calhar o médico vai-me bater, mas penso que seja possível ele voltar aos treinos em pleno, depois vemos o que acontece», frisou o treinador.

Mas a onda de lesões no Liverpool ainda não acabou e desta vez a baixa é Fabinho. O jogador brasileiro está a contas com uma lesão muscular e está fora do jogo com o Leicester para a Premier League.

Questionado sobre se poderá contar com Fabinho para a Liga dos Campeões, no encontro com o Leipzig, Klopp afirmou: «Ainda não sei. Vamos ver.»