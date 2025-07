Ruben Amorim, Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram até ao memorial de Diogo Jota, junto ao Estádio de Anfield, em Liverpool, para um último tributo ao compatriota Diogo Jota.

O treinador português, bem como os dois internacionais, todos vestidos de negro, levaram uma coroa de flores, em representação do Manchester United, em memória de Jota e também de André Silva.

Um momento difícil para os três portugueses que se apresentaram com um semblante pesado, visivelmente emocionados com as circunstâncias do momento.