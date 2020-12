Jurgen Klopp revelou este domingo que Diogo Jota vai estar afastado dos relvados entre mês e meio a dois meses.

Antes da partida com o Fulham, o técnico do Liverpool revelou mais pormenores do problema físico do internacional português.

«Consultámos vários cirurgiões e nenhum disse que era preciso uma operação. Mas ele [Diogo Jota] ficará de fora algum tempo. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas um mês e meio, dois meses, sensivelmente. Não sabemos exatamente. A lesão é parecida com o Tsimikas, aliás. Inacreditável», disse Klopp, à Sky Sports.