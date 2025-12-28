Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorreu às redes sociais para agradecer a enorme demonstração de carinho da parte dos adeptos no passado sábado, no início do duelo entre o Liverpool e o Wolverhampton, as duas equipas que o antigo internacional português representou na Premier League.

«Do fundo do meu coração, obrigado ao clube e a todos os adeptos pelo carinho, respeito e apoio demonstrado durante este momento incrivelmente difícil. As vossas mensagens e gestos significaram mais do que as palavras podem expressar», destacou Rute Cardoso numa publicação no Instagram.

Recordamos que Rute Cardoso esteve nas bancadas de Anfield e que os filhos de Diogo Jota, Dinis e Duarte, subiram ao relvado antes do início do jogo, numa emotiva homenagem ao eterno número 20.