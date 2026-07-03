O Liverpool voltou a homenagear Diogo Jota e o irmão André Silva esta sexta-feira que assinala um ano sobre a morte do antigo internacional português, um dia depois de também ter inaugurado um memorial, junto ao Estádio de Anfield, em memória dos dois irmãos que perderam a vida num trágico acidente de automóvel.

«Hoje, como todos os dias, lembramos Diogo Jota e André Silva, que partiram tragicamente há um ano. Através de uma perda incomensurável e de uma dor incalculável, o impacto que eles causaram e os legados que deixaram para trás — não apenas no mundo do futebol, mas nos corações e mentes de tantas pessoas ao redor do mundo — brilhou ao longo dos últimos 12 meses. Todo o nosso amor, apoio, pensamentos e orações continuam com as famílias, amigos de Diogo e André e todos aqueles cujas vidas foram tocadas por eles. Para sempre em nossos corações, para sempre o nosso número 20», escreve o clube numa sentida publicação nas redes sociais.

A publicação está a gerar centenas de reações, algumas delas institucionais, como foi o caso da Premier League, mas também de outros clubes, como o Tottenham.

A assinalar a trágica data, representantes do Liverpool colocaram uma coroa de flores junto do novo memorial que lembra Diogo e André.