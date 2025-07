O Liverpool realizou neste domingo o primeiro jogo desde a morte de Diogo Jota e André Silva, vítimas de um acidente de viação na madrugada de 3 de julho.

Antes e durante o jogo, um particular realizado em casa do Preston North End, multiplicaram-se as homenagens ao eterno número 20 dos Reds e ao irmão, ex-futebolista do Penafiel.

Foram muitos os adeptos que assistiram ao jogo com camisolas, cachecóis e bandeiras com o nome, o número e a fotografia do internacional português numa tarde em que o Preston prestou tributos de várias formas aos futebolistas. O boletim do dia de jogo tinha uma fotografia de Jota com a taça de campeão de Inglaterra e na parte de trás os nomes do ex-jogador do Liverpool e de André Silva.

Antes do apito inicial, o capitão do Preston North End, Ben Whiteman, entrou em campo ao som de You'll Never Walk Alone, irrepreensivelmente interpretado pela cantora Claudia Rose Long Maguire. Dirigiu-se até à zona de uma das balizas e depositou uma coroa de flores junto à bancada onde estavam os adeptos do Liverpool. A bancada Bill Shankly, lenda do Preston (como jogador) e do Liverpool, como treinador.

Momento arrepiante no Deepdale 🥺

Todo o estádio em uníssono canta o You'll Never Walk Alone em homenagem a Diogo Jota e André Silva ❤️

Ainda antes do apito inicial cumpriu-se um minuto de silêncio e ao minuto 20, correspondente ao número da camisola de Diogo Jota, que nunca mais vai ser utilizada no Liverpool, os adeptos começaram a cantar a música criada em dedicatória ao avançado.

Oh, he wears the number 20,

He will take us to victory,

And when he’s running down the left wing,

He’ll cut inside and score for LFC.

He’s a lad from Portugal,

Better than Figo don’t you know,

Oh, his name is Diogo!

Este momento prolongou-se durante quase dez minutos.