A amizade iniciada nos juniores do Paços de Ferreira promete prevalecer para lá da vida. Assim o dirá Bruno Duarte, antigo defesa que partilhou balneário com Diogo Jota na Mata Real. No domingo, o gaiense correu a maratona do Porto com a camisola de Diogo Jota.

Aos 29 anos, Bruno Duarte terminou a carreira profissional há pouco mais de um ano, quando representava o Ronda, de Guetim (Espinho).

Rute Cardoso – viúva de Diogo Jota – presenciou este momento, que divulgou nas redes sociais. Diogo Jota e o irmão André Silva morreram a 3 de julho.