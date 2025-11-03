Diogo Jota
VÍDEO: amigo de Diogo Jota rende homenagem na Maratona do Porto
Bruno Duarte partilhou balneário com avançado em Paços de Ferreira. Jota e André Silva faleceram há quatro meses
A amizade iniciada nos juniores do Paços de Ferreira promete prevalecer para lá da vida. Assim o dirá Bruno Duarte, antigo defesa que partilhou balneário com Diogo Jota na Mata Real. No domingo, o gaiense correu a maratona do Porto com a camisola de Diogo Jota.
Aos 29 anos, Bruno Duarte terminou a carreira profissional há pouco mais de um ano, quando representava o Ronda, de Guetim (Espinho).
Rute Cardoso – viúva de Diogo Jota – presenciou este momento, que divulgou nas redes sociais. Diogo Jota e o irmão André Silva morreram a 3 de julho.
