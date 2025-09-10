A Associação de Futebol do Porto vai dar o nome de Diogo Jota ao primeiro campo do Centro de Formação da organização, na Prelada, bem junto à Via de Cintura Interna, em homenagem ao antigo internacional português vítima de um trágico acidente de viação no passado mês de julho.

A inauguração do novo campo está marcada para o próximo sábado, 13 de setembro, e o presidente da Associação de Futebol do Porto, José Manuel Neves, justificou a escolha para o nome do campo com o «grande exemplo» que o antigo jogador do Liverpool representa para os jovens jogadores.