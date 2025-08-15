O Liverpool-Bournemouth ficou marcado por múltiplas homenagens a Diogo Jota e também a André Silva, irmão do ex-jogador do Liverpool.

Além do minuto de silêncio e dos mosaicos em homenagens aos irmãos falecidos no início de julho num trágico acidente de viação, em Anfield também os adeptos da equipa visitante fizeram questão de prestar tributo a Jota.

Presentes atrás de uma das balizas de Anfield, estenderam uma grande tarja com o nome e o número do ex-futebolista dos Reds: «Diogo Jota | 20 | Together.»

O Liverpool-Bournemouth terminou com a vitória da equipa da casa por 4-2.