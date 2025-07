Uma escultura permanente para homenagear Diogo Jota em Anfield, um detalhe nas camisolas durante a época 2025/26 e muito mais. O Liverpool confirmou, na manhã deste sábado, a sequência de homenagens futuras ao antigo futebolista do clube e ao seu irmão André Silva, que faleceram a 3 de julho, num acidente de viação, em Espanha.

Em comunicado, o Liverpool explica que todos os objetos e lembranças deixadas no exterior do estádio vão ser «separados e guardados em segurança». No caso das flores deixadas, estas vão ser «usadas em canteiros de flores em todos os locais do clube», desde o estádio ao centro de treinos da equipa principal e das de formação em Kirkby (AXA Training Centre), mas também em Melwood (AXA Melwood Training Centre), complexo do qual o clube se despediu em 2020, mas que foi readquirido em 2023 para servir de casa à equipa feminina e a projetos educativos e de formação.

Além das flores, os restantes objetos físicos - cachecóis, obras de arte, cartas, faixas ou camisolas de clubes adversários também vão ser aproveitados e «usados para ajudar a criar uma escultura memorial permanente que se tornará um futuro ponto local de lembrança em Anfield», explica o clube.

Os moldes do memorial ainda estão por conhecer, mas enquanto isso está em curso, o Liverpool também criou uma área temporária de reflexão para que as pessoas continuem a prestar os seus tributos aos dois irmãos.

«Para sempre 20» nas camisolas

Na mesma nota, o Liverpool explica que os novos equipamentos, que vão ser lançados a 1 de agosto, vão contar com um emblema especial com a inscrição «Forever 20» [em português: «Para sempre 20»] nas camisolas, algo que perdurará pela época 2025/26.

Ainda quanto a equipamentos, o Liverpool detalha que, se os adeptos quiserem homenagear Diogo Jota com a inscrição «Diogo J. 20» estampadas em camisolas da loja oficial do clube (física ou online), «todos os lucros serão destinados à Fundação LFC, a instituição de caridade oficial do clube» e que «se comprometeu a criar um programa de futebol de formação em nome de Diogo».

Primeiro jogo caseiro da liga com a principal homenagem

A 15 de agosto, no primeiro jogo caseiro da época 2025/26 na Premier League, ante o Bournemouth, será feita a maior homenagem, com um mosaico especial e um minuto de silêncio.

Antes disso, os adeptos podem prestar homenagens em contexto de jogo durante a pré-época e aqui inclui-se o regresso a Anfield, a 4 de agosto, ante o Athletic Bilbao. Além disso, os dois jogos de pré-época na Ásia – este sábado ante o Milan em Hong Kong e na quarta-feira ante o Yokohama Marinos em Tóquio - vão ter a inscrição «Diogo J. 20» nas camisolas e vai ser deixado um tributo com flores antes dos jogos, quer em Hong Kong, quer em Tóquio e em Anfield.

Estas decisões seguem-se à já conhecida da retirada, para sempre, do número 20 das camisolas do Liverpool, em homenagem a Diogo Jota. Algo que foi decidido em consulta com a família e que, além da equipa principal, se estende às equipas femininas e de formação.