Diogo Jota voltou aos golos pelo Liverpool que venceu o Arsenal, em clássico da Premier League, e os reds estão a um ponto do Manchester City!

No jogo grande desta quarta-feira, os dois rivais encontraram-se em Londres, com Klopp a deixar Mo Salah no banco. Uma opção que surpreendeu muita gente, com Jota e Luis Diaz na frente de um ataque completado por Sadio Mané.

No lado dos gunners, Cedric Soares foi titular e Nuno Tavares não saiu do banco. Porém, foi mesmo o português do Liverpool a colorir o marcador. Após 0-0 no primeiro tempo, Diogo Jota quebrou a defesa londrina e atirou para o 1-0.

O internacional português voltou a marcar em vésperas de seleção, o que só pode ser uma boa notícia para Fernando Santos, que deve confirmar a presença de Jota nos convocados para o play-off do Mundial, nesta quinta-feira.

O jogo ficou decidido com o golo de Roberto Firmino, ele que entrou ao mesmo tempo que Salah, numa dupla substituição que retirou de campo Jota e Luis Díaz.

Assim, o Liverpool soma 69 pontos e fica a um do líder Manchester City, numa altura em que ambos têm agora os mesmos 29 jogos.