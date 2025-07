Luis Díaz tem sido criticado por ter faltado ao velório e funeral de Diogo Jota, e do irmão André Silva, para estar numa festa colombiana.

Colega de Diogo Jota no Liverpool, o ex-FC Porto revelou que o português era um «companheiro fundamental» e a notícia do falecimento foi «muito triste».

«É muito difícil receber uma notícia destas… muito triste. Ninguém está preparado. Ele foi um parceiro fundamental na minha chegada ao Liverpool, porque a sua família acolheu-me. Ele também e tornámo-nos grandes amigos. Tínhamos uma grande rivalidade saudável (na posição) e isso foi importante», explicou durante a festa em declarações ao canal WinSportsTV.

A festejar com influencers que trabalham para conteúdos digitais da seleção colombiana, Luis Díaz referiu que chorou quando soube do desaparecimento do colega.

«Quero apenas desejar muita força à sua família, mulher e filhos, porque devem estar a sofrer muito com esta terrível notícia. É muito difícil. Quando acordei e vi a notícia, chorei. Fiquei com lágrimas nos olhos», partilhou, antes de relembrar que Diogo Jota dedicou um golo na altura em que o pai do colombiano foi raptado, em 2023.

«O Diogo teve um gesto muito bonito para mim e vou lembrar-me sempre disso. Dizer-lhe que descanse em paz e que levarei um grande amigo no meu coração. Será sempre relembrado por toda a equipa», finalizou.

De referir que vários jogadores do plantel do Liverpool estiveram presentes no velório e funeral de Diogo Jota e André Silva. Luis Díaz foi uma das grandes ausências e os adeptos não perdoaram.