O Liverpool anunciou que via imortalizar o número 20 de Diogo Jota, como forma de homenagear o português. Este era um desejo dos adeptos, recorde-se, que nas redes sociais fizeram mesmo esse pedido ao clube.

«O número 20 será justamente imortalizado pelas contribuições de Diogo Jota, como parte da equipa campeã do Liverpool em 2024/25 - o 20.º título do clube -, como o seu remate de marca registada, em frente do Kop, para selar a vitória no derby de Merseyside em abril, um último golo comovente da sua vida», pode ler-se.

«Ele nunca será esquecido», termina a publicação.