Diogo Jota teve um desempenho brilhante ao longo de abril e foi nomeado pela Premier League para jogador do mês, numa lista com oito candidatos.

Em sete jogos realizados no mês passado, o avançado português do Liverpool fez cinco golos e duas assistências.

Kevin De Bruyne (Manchester City), Eberechi Eze (Crystal Palace), Erling Haaland (Manchester City), Alexander Isak (Newcastle), Dominic Solanke (Bournemouth), Ollie Watkins (Aston Villa) e Callum Wilson (Newcastle) são os restantes candidatos.

Your April @EASPORTSFIFA

Player of The Month nominees:



🔵 @KevinDeBruyne

🦅 @EbereEze10

🔵 @ErlingHaaland

⚫️ Alexander Isak

🔴 @DiogoJota18

🍒 @DomSolanke

🦁 Ollie Watkins

⚫️ @CallumWilson



Vote in the #PLAwards 👉 https://t.co/RwAQ32DTrO pic.twitter.com/vypCnng2CV