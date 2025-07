O Liverpool realizou, este domingo, o primeiro jogo da pré-época e, consequentemente, o primeiro depois do falecimento de Diogo Jota e André Silva.

No final, os «Reds» venceram o Preston North End por 3-1, mas o resultado era o que menos importava.

Como esperado, foi uma partida marcada por diversas homenagens a Diogo Jota. No final do jogo, o cântico do português, entoado praticamente durante toda a partida, foi novamente replicado no momento em que os jogadores foram agradecer o apoio aos fãs