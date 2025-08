Diogo Jota foi lembrado na tarde desta segunda-feira em Liverpool, no primeiro jogo da equipa em Anfield, frente ao Athletic Bilbao, cerca de um mês depois da sua morte e do irmão, André Silva.

Antes do jogo de preparação entre as duas equipas, o antigo futebolista do Liverpool, Phil Thompson (nas décadas de 70 e 80), bem como o presidente do Athletic Bilbao, Jon Uriarte, deixaram duas coroas de flores no relvado, junto à bancada The Kop.

Ao mesmo tempo, os adeptos cantaram a música de Diogo Jota, que voltou a ser lembrado por volta do minuto 20 de jogo em Anfield, altura em que o público voltou a cantar pelo antigo futebolista português, que vestia a camisola 20, retirada para sempre pelo Liverpool em homenagem a Jota.

Nas bancadas de Anfield, esta tarde, são centenas os adeptos que têm consigo cachecóis, camisolas, cartazes com mensagens e outros adereços a lembrar Diogo Jota.

As homenagens em torno deste jogo inserem-se no longo programa de lembranças do Liverpool para o atleta que representou o clube durante cinco épocas. Veja as imagens na galeria associada.