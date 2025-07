Diogo Jota morreu esta quinta-feira e deixou o futebol mais pobre. Os adeptos do Liverpool já não vão poder gritar mais pelos golos do internacional português, mas na memória certamente ficará o último do golo da carreira de Jota.

Foi a 2 de abril de 2025, curiosamente num dérbi frente ao Everton. Um golo que deu a vitória aos reds e que tornou-se no último de Diogo Jota.

Veja aqui o último golo da carreira de Diogo Jota: