O Manchester United perdeu esta quinta-feira com o Liverpool (2-4), em Old Trafford. Bruno Fernandes marcou o primeiro golo do encontro, mas a equipa de Diogo Jota - que também balançou as redes esta noite - deu a volta ao resultado.



«A exibição foi boa, tivemos bom controlo da bola, procurámos os flancos, tentámos fazer aquilo que treinámos. Mas depois, quando estás a perder 1-2 e tens de jogar 45 minutos contra uma equipa como o Liverpool, tentando puxar um pouco mais, dás mais espaços e eles aproveitaram para fazer mais dois golos», disse Bruno Fernandes, após a partida.



O médio português revelou que os jogadores do Man. United estão cientes dos seus erros: «Todos estavam desiludidos no balneário porque sabemos que cometemos grandes erros, mas temos de aprender com isso e continuar a melhorar. Temos de perceber que ainda não estamos no nosso melhor»



«Começámos bem, marcámos e tivemos mais oportunidades. Depois, sofremos dois golos de bola parada. Temos de trabalhar nisso, sofremos muitos golos esta época de bolas paradas. Temos de melhorar e melhorar já no próximo jogo com o Fulham, porque queremos garantir o segundo lugar», concluiu Bruno Fernandes.

RELACIONADOS Jota marca de calcanhar na reviravolta do Liverpool em Old Trafford