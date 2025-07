O internacional egípcio Mohamed Salah reagiu publicamente na manhã desta sexta-feira às mortes do futebolista português Diogo Jota, seu colega de equipa no Liverpool, bem como de André Silva, seu irmão que jogava no Penafiel, vítimas de um acidente rodoviário na madrugada de quinta-feira.

Salah, de 33 anos, deixou palavras emotivas dirigidas aos dois irmãos, admitindo que o regresso a Liverpool vai ser estranho com a ausência física de Diogo Jota.

«Estou realmente sem palavras. Até ontem, nunca pensei que algo me assustaria em voltar ao Liverpool depois da pausa. Os companheiros de equipa vêm e vão, mas não assim. Vai ser extremamente difícil aceitar que o Diogo não estará mais aqui quando voltarmos», começou por escrever o egípcio, numa mensagem através da rede social Instagram.

«Os meus pensamentos estão com a esposa, os filhos e, claro, com os pais dele, que perderam os filhos repentinamente. Os que são próximos ao Diogo e ao irmão dele, o André, precisam de todo o apoio possível. Eles jamais serão esquecidos», concluiu Salah.