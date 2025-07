É a notícia que abalou o futebol nacional e internacional desta quinta-feira. Diogo Jota faleceu num acidente de viação em Espanha. Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reagiu num breve comunicado no Facebook onde recordou o internacional português como alguém com «uma alegria contagiante e referência na própria comunidade».

A UEFA decretou dois dias de luto, pelo que a Seleção feminina vai entrar em campo, esta quinta-feira, com fumos negros nas camisolas. Além disso, será cumprido um minuto de silêncio antes da partida, às 20h, antes da estreia de Portugal e Espanha no Europeu.

O minuto de silêncio vai acontecer também nos jogos de sexta-feira.

Confira aqui o comunicado de Pedro Proença, presidente da FPF:

«A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e de André Silva, esta madrugada, em Espanha.

Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade.

Em meu nome, e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, exprimo as mais sentidas condolências à família e aos amigos de Diogo e André Silva, assim como ao Liverpool FC e FC Penafiel, os clubes onde, respetivamente, alinhavam os jogadores.

A Federação Portuguesa de Futebol já solicitou à UEFA um minuto de silêncio, esta quinta-feira, antes da partida da nossa Seleção com a Espanha, no Europeu feminino.

Perdemos dois campeões. O desaparecimento de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o Futebol Português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado.»