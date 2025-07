Os sócios do Paços de Ferreira aprovaram, na noite desta sexta-feira, a alteração da designação da Bancada Topo Nascente do Estádio Capital do Móvel para “Bancada Diogo Jota”, na Assembleia Geral Extraordinária realizada no Pavilhão da A.R.C. Moinhos, em Frazão, Paços de Ferreira.

A proposta da direção presidida por Rui Abreu era o segundo e último ponto de uma AG que serviu ainda para esclarecimentos aos associados sobre as negociações para a eventual alteração do modelo de gestão da sociedade desportiva FC Paços de Ferreira, Sduq, Lda.

Até aqui, a bancada já era carinhosamente conhecida pelos adeptos como bancada “Diogo Jota”: foi com dinheiro da transferência de Jota para Madrid em 2016 – feita por sete milhões de euros, 2,8 deles para o Paços, que tinha apenas 40 por cento do passe – que os castores avançaram com a nova bancada, nesse ano. Foi inaugurada em 2018 e conta com 2600 lugares, tendo na estrutura um ginásio, refeitório, balneários, gabinetes, posto médico e lavandaria.

Diogo Jota representou o Paços de Ferreira entre 2013 e 2016, durante três épocas, depois de ali ter chegado do Gondomar: começou nos juniores em 2013/14 e em 2014/15 ainda fez jogos nos juniores, mas começou a aparecer na equipa principal, pela qual fez 12 jogos, quatro golos e duas assistências. Em 2015/16 brilhou nos pacenses, com 35 jogos, 14 golos e cinco assistências, o que lhe valeu uma transferência para o Atlético de Madrid, clube pelo qual nunca jogou e que o emprestou ao FC Porto em 2016/17, antes de rumar a Inglaterra para três anos no Wolverhampton (o primeiro ainda por empréstimo, antes de assinar em definitivo em 2018) e cinco no Liverpool.

Mais tarde, as transferências de Jota para o Wolverhampton e para o Liverpool ainda renderam dinheiro ao Paços. Aquando da ida para o Liverpool, como o Maisfutebol noticiou, o Paços recebeu 650 mil euros devido ao mecanismo de solidariedade, tal como o Gondomar.

Diogo Jota e o irmão, André Silva, faleceram a 3 de julho, na sequência de um acidente de viação, em Espanha.