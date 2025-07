Pedro Neto revelou, em entrevista à DAZN, a razão para ter jogado contra o Palmeiras após saber da morte de Diogo Jota, tal como Rúben Neves e João Cancelo, do Al Hilal, fizeram nos quartos de final do Mundial de Clubes.

«Quando soube da notícia, estava a dormir. Falei com o treinador, falaram comigo e apoiaram-me muito. Ele estará sempre comigo. Com a personalidade que o Diogo tinha, e que de certeza ainda tem, acho que quereria que estivéssemos no jogo», começou por dizer.

«Ele era um guerreiro e temos de estar lá por ele também. Sei que está a proteger-me e a todos aqueles que eram próximos», acrescentou.

Com um sentimento de tristeza após a morte do amigo e colega na Seleção Nacional, o avançado do Chelsea confessou que pretende jogar a final, contra o PSG, e ganhá-la por Diogo Jota e pelo irmão do mesmo.

«Quero deixar uma mensagem à sua família, porque tenho uma relação muito boa com eles, com a Rute e com os pais deles, porque esta é uma altura muito difícil. Quero ser um guerreiro por ele, participar e ganhar o Mundial de Clubes. Para ele e para o irmão», destacou.

De recordar que Diogo Jota e André Silva faleceram na passada quinta-feira, vítimas de um acidente a viação.