Diogo Jota, internacional português, falou esta sexta-feira à comunicação social e confessou que Pepe «vai fazer falta» à Seleção Nacional.

«O Pepe teve ontem (quinta-feira) uma merecida homenagem pela carreira que teve, e vai fazer falta um jogador com a qualidade dele. Ainda ontem lhe estava a dizer: “tens a certeza de que não dá para mais um aninho, pelo menos?”», destacou o jogador.

«Da minha parte, aquilo que fez no Europeu foi inacreditável com a idade que tinha e acho que isso demonstra que, se calhar, conseguia prolongar a carreira um pouquinho mais e continuar a dar-nos alegrias, mas temos de respeitar a sua decisão», acrescentou Diogo Jota.

De recordar que Pepe terminou a carreira após a participação no Euro 2024 e esta quinta-feira, no Estádio da Luz, foi homenageado nos momentos que antecederam o apito inicial do Portugal-Croácia.

Diogo Jota referiu também que a vitória frente à Croácia foi uma entrada com o pé direito no Grupo A1 Liga das Nações, mas que agora o foco é no jogo de domingo, frente à Escócia.

«Obviamente que começámos bem e, no domingo, já há outro jogo, que pode colocar-nos numa boa posição. Primeiro é isso, chegar à fase final, porque só aí podemos chegar à fase a eliminar e ganhar. Portanto, há que ultrapassar primeiro esta fase de grupos no que resta ainda de 2024», disse.

Esta sexta-feira, o jogador do Liverpool esteve numa cerimónia organizada pela FPF, de modo a receber o troféu de campeão nacional de ESports ao serviço da equipa Luna Galaxy, equipa que é fundador, presidente e jogador. No mesmo evento, o campeão do mundo de ESports, o português João Vasconcelos (JAfonso), também foi homenageado.

«Pontualmente consigo disputar estes jogos com os jogadores da minha equipa e também em torneios que existam e em que eu por vezes gosto de participar, se tiver disponibilidade. É, portanto, algo que gosto de fazer, é de competir, e se não for para ganhar mais vale não entrar», concluiu.