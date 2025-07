Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, utilizou esta quinta-feira o site da presidência de forma a prestar as condolências pela morte de Diogo Jota bem como do seu irmão, André Silva.

«O Presidente da República lamenta profundamente a morte trágica e prematura do jogador de futebol Diogo Jota e do seu irmão André Silva.

Diogo Jota que representou ao mais alto nível o futebol português onde iniciou a sua carreira nas camadas jovens do Gondomar, a que se seguiu o Paços de Ferreira e o Futebol Clube do Porto. Em Inglaterra esteve ao serviço do Wolverhampton e atualmente no Liverpool onde se destacou internacionalmente.

Pela Seleção Nacional de Futebol também demonstrou um elevado profissionalismo e dedicação, inserido numa geração que tem levado o futebol português ao mais alto nível.

O Presidente da República apresenta as mais sentidas condolências à sua família, amigos e colegas de profissão, por uma perda que a todos os portugueses consternou», pode ler-se.

De recordar, Diogo Jota faleceu esta quinta-feira juntamente com o irmão num acidente de viação em Zamora, Espanha.