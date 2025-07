O duelo de pré-época entre Liverpool e Milan, este sábado, em Hong Kong, que terminou com vitória dos italianos por 4-2, teve várias homenagens ao antigo futebolista português Diogo Jota, que faleceu a 3 de julho.

O português Rafael Leão inaugurou o marcador do jogo aos dez minutos e, no festejo, lembrou o compatriota, com quem jogou na Seleção, fazendo o número 20 em gestos com as duas mãos.

Contra-ataque rápido do AC Milan, com Rafael Leão a conduzir e finalizar como tão bem sabe 👌

O internacional português dedicou o golo a Diogo Jota 2️⃣0️⃣#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #Liverpool #ACMilan pic.twitter.com/WPcJaY1Rrs — sport tv (@sporttvportugal) July 26, 2025

Antes mesmo de o jogo começar, o antigo futebolista e treinador do Liverpool, Kenny Dalglish, depositou uma coroa de flores junto a uma das balizas e, na bancada atrás dessa baliza, os adeptos fizeram um mosaico com a inscrição «DJ20».

Ao minuto 20 de jogo, com o Milan a vencer por 1-0, os adeptos no estádio levantaram-se para aplaudir Diogo Jota, minutos antes de Szoboszlai fazer o 1-1 no marcador, aos 26 minutos, com um golaço de pé direito.

Na segunda parte, Loftus-Cheek fez o 2-1 para o Milan aos 52 minutos, assistido por Leão. Aos 60 minutos, Okafor fez o 3-1. Já em tempo de compensação, Cody Gakpo reduziu para 3-2 (90+3m) e Okafor bisou no minuto seguinte para o 4-2 a favor dos italianos.

A homenagem do Liverpool em Hong Kong, com a coroa de flores, insere-se na sequência de homenagens que o Liverpool detalhou na manhã deste sábado e que vão estender-se ao longo da época. Neste jogo ante o Milan, como estava previsto, os jogadores atuam com camisolas que têm a inscrição «Diogo J. 20» e um coração. O mesmo vai acontecer na próxima quarta-feira, em Tóquio, no outro jogo de preparação na Ásia, ante o Yokohama Marinos.

O detalhe na camisola do Liverpool em memória de Jota, ante o Milan (Foto: Liverpool)

Artigo atualizado às 14h35, com o resultado final