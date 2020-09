Diogo Jota ainda não se estreou com a camisola do Liverpool mas já recebe elogios por parte da equipa técnica. Pepijn Lijnders, adjunto de Jurgen Klopp, acredita no sucesso do português nos reds. «O nível técnico [de Jota] é igual ao dos nossos três da frente [Mané, Firmino e Salah]», disse o holandês citado pela Sky Sports.

«Ele tem o futuro nos seus pés. Terá um grande caminho dentro do nosso clube. É como um monstro a pressionar, então vai-se encaixar imediatamente», assumiu.

O treinador holandês trabalhou seis anos no FC Porto e garante conhecer Jota «desde muito jovem». «Em Portugal dizem ‘que grande contratação o Liverpool fez’, porque sabem exatamente como ele é e que potencial ainda tem», acrescentou.

Lijnders, que trabalhou no FC Porto durante vários anos, confessou que a estrutura do Liverpool está «muito feliz» com o jogador português, que descreveu como «muito profissional, muito dedicado, apaixonado e corajoso». Recorde-se que Diogo Jota trocou o Wolverhampton pelo Liverpool neste mercado de transferências, a troco de 45 milhões de euros.