Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, reagiu, pela primeira vez, à trágica morte do antigo jogador do Liverpool e do irmão, André Silva.

A mulher de 28 anos utilizou o instagram para fazer uma publicação, relembrando o casamento, que aconteceu há apenas um mês, no dia 22 de junho.

«Um mês do nosso 'nem a morte nos separa'. Para sempre, a tua branquinha», pode ler-se.

Esta mensagem, curta mas bastante emotiva, marca uma data especial, e surge cerca de três semanas depois do falecimento dos antigos jogadores.