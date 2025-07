As homenagens a Diogo Jota e André Silva continuam. O Wolverhampton, clube que Jota representou durante três temporadas, está a preparar grandes homenagens ao antigo internacional português.

Nos últimos dias, o Molineux, estádio da formação inglesa, tornou-se numa «comovente e poderosa homenagem» aos jogadores, após o falecimento. De tudo foi deixado. Desde mensagens, camisolas, cachecóis e flores. «A efusão de amor foi uma fonte de conforto para todos os que o conheciam», assinalou o clube, em comunicado.

Agora, clube garantiu que todos os objetos serão cuidadosamente guardados e conservados para se criar um memorial, de modo a explorar uma forma duradoura de homenagear Diogo e o seu irmão, André.

As homenagens não ficarão por aqui. Os jogadores serão relembrados nos próximos dois jogos em casa do Wolves: contra o Celta de Vigo (último amigável) e contra o Manchester City (jornada inaugural da Premier League).

A principal homenagem está agendada para o jogo frente ao Manchester City, sendo que o Wolves informará os adeptos acerca dos detalhes antes das partidas.

An update on the Molineux tributes to Diogo Jota and the club’s future plans 💛