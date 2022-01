O Famalicão inscreveu quatro jogadores, segunda a mais recente atualização da Liga: Diogo Queirós, Jhonder Cádiz, Ivan Dolcek e João Carlos Teixeira.

Diogo Queirós regressa aos famalicenses após ter terminado o empréstimo ao Valladolid.

Tal como o Maisfutebol noticiou, João Carlos Teixeira está de regresso a Portugal, após duas temporadas e meia nos neerlandeses do Feyenoord. O jogador de 29 anos rescindiu com o emblema dos Países Baixos e assinou por cinco meses com os minhotos.

Durante esta tarde, o Benfica já tinha anunciado a cedência do avançado Jhonder Cádiz ao Famalicão a título definitivo.

Já Ivan Dolcek chega ao emblema da Liga por empréstimo do Hajduk Split, tal como o emblema croata havia comunicado.