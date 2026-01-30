Diogo Spencer
OFICIAL: Diogo Spencer deixa Benfica e reforça o Alverca
O Alverca anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Diogo Spencer a título definitivo, proveniente do Benfica.
No clube encarnado desde 2016, onde realizou apenas um jogo pela equipa principal, Diogo Spencer prossegue a carreira aos comandos de Custódio Castro.
Em declarções ao emblema ribatejano, o jogador de 21 anos mostrou-se feliz com esta mudança. «O Alverca tem um projeto muito promissor e uma visão bem definida. Estou muito feliz por representar este emblema», referiu.
Atualmente, recorde-se, o Alverca ocupa o décimo lugar com 23 pontos.
