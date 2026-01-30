O Alverca anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Diogo Spencer a título definitivo, proveniente do Benfica.

No clube encarnado desde 2016, onde realizou apenas um jogo pela equipa principal, Diogo Spencer prossegue a carreira aos comandos de Custódio Castro.

Em declarções ao emblema ribatejano, o jogador de 21 anos mostrou-se feliz com esta mudança. «O Alverca tem um projeto muito promissor e uma visão bem definida. Estou muito feliz por representar este emblema», referiu.

Atualmente, recorde-se, o Alverca ocupa o décimo lugar com 23 pontos.

  

RELACIONADOS
Mário Branco e o sorteio do play-off: «Vamos tentar fazer outra noite mágica»
Champions: todos os jogos do play-off de acesso aos «oitavos»
ÚLTIMA HORA: Benfica defronta o Real Madrid no play-off
Rangers denuncia problemas com adeptos e staff no Estádio do Dragão