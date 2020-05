O Estádio do Moreirense foi aprovado pela Direção-Geral da Saúde para receber a reta final da Liga.

O Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas completa lista de 17 recintos que podem receber jogos da competição, comunicou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional ao início da tarde deste sábado.

A Autoridade de Saúde do ACES do Alto Ave emitiu parecer favorável à utilização do recinto, que, de acordo com a visita efetuada e os critérios definidos no Parecer Técnico da Direção-Geral da Saúde, reúne as condições sanitárias exigidas para receber jogos durante a pandemia de covid-19.

De referir que, inicialmente, o Moreirense iria jogar no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, mas entretanto recuou na intenção de jogar em casa emprestada e pediu a vistoria ao seu recinto, em Moreira de Cónegos, que foi concluída com sucesso.

A FPF e a Liga Portugal informam que os seguintes 17 estádios estão autorizados a receber jogos da Liga NOS:

Cidade do Futebol

Estádio do Bessa

Estádio Capital do Móvel

Estádio Cidade de Barcelos

Estádio do Clube Desportivo das Aves

Estádio D. Afonso Henriques

Estádio do Bonfim

Estádio do Rio Ave FC

Estádio do Dragão

Estádio João Cardoso

Estádio José Alvalade

Estádio do Marítimo

Estádio Municipal de Braga

Estádio Municipal de Famalicão

Estádio Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas

Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Portimão Estádio