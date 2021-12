Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 21 óbitos associados à covid-19 e mais 3.417 novos casos de infeção, indica o boletim diário epidemiológico desta segunda-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há registo de menos 12 pessoas internadas, para um total de 936, sendo que em unidades de cuidados intensivos estão 133 pacientes, menos um do que na véspera.

Dos novos óbitos, sete foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, seis no Norte, quatro no Algarve, três na Madeira e um no Centro.

Há mais 4 969 recuperados, sendo que o número de casos ativos desce para 60.584 pessoas (menos 1 573 que na véspera).

A incidência mantém-se nos 410,4 casos de infeção por 100 000 habitantes e o RT também continua em 1,10.