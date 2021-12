Portugal registou mais 14 mortos e 3.591 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde.

Lisboa e Vale do Tejo e a região norte ultrapassam nesta terça-feira os mil novos casos, com 1.159 e 1.148, respetivamente, com a região centro a ficar perto desse número também, com 792 casos.

Já no que diz respeito às mortes, foi no norte que se verificaram mais óbitos, num total de cinco, seguido dos quatro registados na zona Centro.

Nota de grande destaque para o número de recuperados, que supera os 6.000 casos, na segunda-feira.

A incidência está nos 485,3 casos por cada 100 mil habitantes a nível nacional e um pouco mais elevada no Continente. 490,3 casos de infeção por cada 100 mil habitantes.

Quanto ao R(t), mantém-se no 1,09 tanto a nível nacional como no continente.

