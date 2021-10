Covid-19: Portugal com mais quatro mortes e 696 novos casos, de acordo com os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde.

O país registou ainda 802 recuperados, o que equivale a menos 110 casos ativos desde a véspera, num total de 30 501.

O número total de internados é de 357, menos nove do que ontem, estando 67 em unidades de cuidados intensivos, mais um do que na véspera.

[Artigo em atualização]